В Золочеве Харьковской области на канализационной насосной станции пропали трое рабочих.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, 12 сентября в 00:10 в Золочевский райотдел милиции поступила информация от неизвестного о том, что на улице вблизи канализационной насосной станции находится открытый ассенизаторский автомобиль.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа райотдела во главе с руководством.

На месте происшествия милиционеры осмотрели здание станции и подвальное помещение. На момент осмотра помещение насосной станции было затоплено отходами.

Вблизи станции, где находился ассенизаторский автомобиль, правоохранители обнаружили инструменты и личные вещи трех работников хозяйства.

При проведении оперативных действий милиционеры установили, что 11 сентября около 10:00 24-летний главный инженер, 43-летний слесарь и 56-летний водитель выехали на эту станцию для ремонта задвижки.

В настоящее время работники Золочевского райотдела МЧС и работники районного управления жилищно-коммунального хозяйства предпринимают необходимые меры, чтобы откачать из здания насосной станции отходы.

Правоохранители продолжают поиск тел мужчин. Обстоятельства происшествия устанавливаются.