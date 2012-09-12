Луганщина: девушек вербовали в сексрабство в Москву

В Луганской области милиция вчера, 11 сентября, задержала троих граждан по подозрению в попытке продажи в сексуальное рабство в Москву двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции в пгт. Меловое на расстоянии 5 м от госграницы задержали граждан 1987, 1990 и 1976 годов рождения, которые завербовали и пытались вывезти в Москву девушек, 1995 и 1984 годов рождения, с целью последующей сексуальной эксплуатации. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 149 УК (торговля людьми). Ведется следствие.