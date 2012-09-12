Харьковщина: в ДТП погиб 5-месячный младенец

11 сентября в 17 часов на 639 км автодороги Киев – Харьков – Довжанский произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли двое людей, еще шестеро получили травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ МВД Украины, по предварительным данным, водитель автомобиля «ГАЗ-3302», при выполнении маневра обгона, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-11183».

В результате аварии двое пассажиров автомобиля «ВАЗ», 37-летний мужчина и 5-месячный младенец, погибли на месте происшествия. Оба водителя и еще трое пассажиров автомобиля «ВАЗ» (в том числе 5-летний мальчик) получили телесные повреждения. Проводится следствие.