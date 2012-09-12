Россиянин открыл стрельбу в паспортном центре в Киеве

Прокуратурой Дарницкого района Киева возбуждено уголовное дело в отношении россиянина, который в Межрегиональном центре выдачи паспортов, используя оружие, угрожал убийством работникам милиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Дарницкого района, дело возбуждено по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Россиянин в Межрегиональном центре выдачи паспортов при МВД Украины с целью получения загранпаспорта предоставил поддельный паспорт гражданина Украины. Паспортист, заподозрив неподлинность документа, вызывала правоохранителей. На требование милиционеров показать свои документы россиянин достал из сумки пистолет ТТ и, направив его в сторону правоохранителей, выстрелил. Пуля попала в здание. Сразу же он был задержан и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Дарницким райуправлением милиции в отношении злоумышленника возбуждены еще два уголовных дела: за незаконное обращение с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины) и подделку документов (ч. 3 ст. 358 УК Украины). Указанные уголовные дела объединены в одно производство и расследуются следователем прокуратуры Дарницкого района Киева.

Как сообщал УНИАН, 9 августа в специализированном отделе выдачи документов, удостоверяющих личность граждан, который расположен в Дарницком районе Киева, был задержан мужчина, который пытался применить огнестрельное оружие против сотрудников милиции в ответ на просьбу предъявить документы, удостоверяющие его личность.

