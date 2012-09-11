Черкасчина: гражданин Беларуси насмерть сбил 9-классника

В Черкасской области на автодороге Киев-Одесса в селе Ладыжинка 9 сентября около 16:45 56-летний гражданин Беларуси на автомобиле "Тойота" сбил 16-летнего школьника.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в ГАИ Черкасской области, 56-летний гражданин Беларуси, водитель автомобили "Тойота", не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на 16-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В результате происшествия парень получил смертельную травму.