В Киеве неизвестный «заминировал» автосалон

В Киеве на Софиевской Борщаговке неизвестный «заминировал» автосалон «Мицубиси».

Как сообщили УНИАН в ГУ МВД Украины в Киевской области, анонимный звонок с мобильного телефона поступил по линии «102» в 10.00.

При этом человек, звонивший по телефону, отметил, что в автосалоне заложено 5 кг тротила и взрывное устройство должно сработать в 15.00.

По указанному адресу выехали следственно-оперативные, взрывотехнические службы милиции, подразделения МЧС и других оперативных служб.

Для обследования автосалона был эвакуирован его персонал, а также сотрудники БТИ и службы занятости, которые находятся в прилегающих помещениях.

В общей сложности, по данным ВЗГ, было эвакуировано 230 человек и перекрыто движение на прилегающих к месту события улицах.

По состоянию на 16.00 взрывотехники не выявили никаких взрывоопасных предметов, однако оперативные мероприятия еще продолжаются.

Милиция устанавливает личность, сделавшего сообщение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «хулиганство».