В Харькове начнут восстанавливать поврежденный дом 17 сентября

В Харькове восстановления стен дома по улице Петра Слинько, 2б, который 4 сентября был поврежден вследствие взрыва, начнется в понедельник, 17 сентября - на две недели раньше графика.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на генерального директора ООО «Стальконструкция», которое выполняет работы, Сергея Евеля, демонтаж стен и перегородок в поврежденном доме закончится не 1 октября, как планировалось раньше, а 17 сентября.

«Мы опережаем график. Поэтому демонтаж стен закончится раньше. До 1 октября будет продлится демонтаж коммуникаций, а также поврежденных элементов балконов. Уже 17 сентября начнется кирпичная кладка демонтированных стен», - сообщил С.Евель.

Он заметил, что сейчас работы по демонтажу стен проводятся на шестом этаже, а до конца дня половина поврежденной части девятиэтажного дома будет демонтирована.

В то же время в пресс-службе горсовета, ссылаясь на администрацию Коминтерновского района Харькова, сообщили, что сейчас часть квартир поврежденного дома, которые пострадали менее всего, обследуют на наличие трещин. В частности, комиссия обследует квартиры №7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 31, 35, 37.

Кроме того, по данным пресс-службы, с жителями дома работает комиссия по экспертной оценке поврежденного имущества. Комиссия не обследует только квартиры № 6, 10, 14, в которые, по данным специалистов, невозможно попасть.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября, в 10.30 в Харькове в девятиэтажном доме по ул. Петра Слинько, в квартире на третьем этаже произошел взрыв, по предварительным данным, бытового газа. Вследствие взрыва пострадали пять лиц. Из дома были эвакуированы почти 50 лиц. По данным специалистов, для восстановления дома необходимо будет разобрать и отстроить две угловые стены. Харьковский городской председатель Геннадий Кернес заверил жителей дома, что все работы будут проведены до Нового года.