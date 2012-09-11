В Виннице открылась фотовыставка «Остановим туберкулез»

При поддержке Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» в Винницкой областной научной библиотеке им.Тимирязева состоялось торжественное открытие выставки фотографа-документалиста Максима Дондюка «Остановим туберкулез».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда Р.Ахметова, целью выставки является привлечение внимания общественности к проблеме туберкулёза и необходимости проводить своевременную диагностику и лечение.

В экспозиции представлены документальные истории людей, которые излечились от туберкулеза, а также жертв заболевания. Все фотографии были сделаны в тубдиспансерах и исправительных колониях Херсона и Донецка. Автор фотографий Максим Дондюк больше трех месяцев находился рядом с героями выставки.

«В рамках программы «Остановим туберкулез в Украине» мы проводим целый ряд инициатив, направленных на преодоление этого заболевания. Но если говорить о населении в целом, то всего 17.5% украинцев обладают правильными знаниями о профилактике, лечении и способах передачи туберкулеза; в сознании людей еще много мифов и неправильных стереотипов. Поэтому один из важных факторов преодоления туберкулеза в Украине – это широкое информирование как можно большего количества людей. Этой выставкой мы хотим привлечь внимание людей к проблеме заболевания туберкулезом, а также необходимости проводить своевременную диагностику и лечение, заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких», - отметила Наталья Кожан, руководитель отдела диагностики и лечения туберкулеза благотворительного фонда Р.Ахметова «Развитие Украины».

Выставка продлится с 10 по 24 сентября в Винницкой областной универсальной научной библиотеке им. К.А. Тимирязева по адресу: ул. Соборная, 70. Расписание работы выставки: понедельник – четверг с 10:00 до 19:00, суббота – воскресенье с 10:00 до 18:00, пятница – выходной день. Вход свободный.