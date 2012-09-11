Киевляне смогут сами выбирать участкового врача

В Киеве в рамках проведения реформы медицинской отрасли жителям города предлагают самостоятельно выбрать участкового или семейного врача.

Как сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на начальника Главного управления здравоохранения Виталия Мохорева, пилотный проект позволяет киевлянам по собственному желанию менять или выбирать семейных врачей, участковых педиатров и терапевтов. Для этого необходимо заполнить в своей поликлинике соответствующие документы.

В то же время В.Мохорев отметил, что такая процедура требует определенного времени и соответствующих изменений в работе медицинского учреждения, в том числе и в финансовых расходах. Именно поэтому заполнить регистрационную форму можно будет на протяжении сентября каждого года.

«Нужно понимать, что такой проект предусматривает материальное поощрение врачей, которое будет стимулировать их к повышению качества работы. Мы отработали индикаторы, по которым будут осуществлять доплаты: будут оцениваться в первую очередь качество и объемы работы. Ежемесячно в каждом поликлиническом учреждении будет работать тарификационная комиссия, которая в соответствии с отчетом врача и будет определять уровень доплат», - объяснил руководитель столичного медуправления.