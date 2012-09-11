В Донецке прикрыли наркопритон, организованный 16-летним парнем

В Донецке правоохранителями прекращена деятельность наркопритона, организованного несовершеннолетним.

Как сообщили сегодня в пресс-службе Донецкого горуправления милиции, в органы внутренних дел поступило заявление от жителей Буденовского района с просьбой принять меры к несовершеннолетнему парню, который организовал притон в квартире, где проживал с парализованными бабушкой и дедушкой.

Начальник отдела криминальной милиции по делам детей старший лейтенант милиции Юрий Гладких, проверяя полученную информацию, изобличил 16-летнего жителя района в сбыте наркотических средств и психотропных веществ.

По словам милиционера, этот юноша с 14 лет стал наркозависимым и сбывал коноплю, а на вырученные деньги приобретал препараты, из которых готовил психотропное вещество. Оперативники установили круг гостей несовершеннолетнего, большая часть из них в настоящий момент привлечена к уголовной ответственности за различные преступления.

В ходе проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий был задержан и доставлен в следственный изолятор. В отношении юноши возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 307 УК Украины (Сбыт особо опасных наркотических и психотропных веществ) и по ч. 1 ст. 317 УК Украины (Незаконное предоставление помещения для употребления наркотических средств). Срок наказания ему изберёт суд, но санкция за такие преступления предусматривает до 12 лет лишения свободы.