Причина отравления 13 человек на Житомирщине - сальмонелла

Сальмонелла стала причиной отравления 13 человек, которые были госпитализированы 1-3 сентября в Новоград-Волынском районе Житомирской области.

Как сообщила УНИАН начальник отдела работы со СМИ и общественностью территориального управления МЧС Украины в Житомирской области Ирина Романюк, по результатам бактериологического исследования у больных установлен диагноз - сальмонеллез. По этому факту МЧС объявило в районе чрезвычайную ситуацию, связанную с опасной инфекционной болезнью.

Сейчас в инфекционном отделении остается 2 больных.

Как сообщал УНИАН, 1-3 сентября в инфекционное отделение Новоград-Волынского горрайонного территориально-медицинского объединения с признаками пищевой токсичной инфекции было госпитализировано 13 жителей Новограда-Волынского, в том числе - 2 детей.