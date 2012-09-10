На должностных лиц Института нейрохирургии завели дело

Прокуратура города Киева возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Государственного учреждения «Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины», по вине которых Институту нанесен ущерб почти на 1 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, дело возбуждено по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная небрежность).

По данным прокуратуры, должностные лица в течение 2010-2012 годов незаконно сдавали в аренду ООО «АВ-Инвест» недвижимое имущество Института общей площадью 560 кв. м на ул. Лермонтовской, 14-а.

Руководители Института готовили и подписывали договоры аренды без согласования с Академией медицинских наук Украины, которая является владельцем имущества. Более того, они не проводили оценки стоимости арендованного имущества для определения размера арендной платы. Сумму, которую ежемесячно платило ООО «АВ-Инвест», должностные лица устанавливали по собственному усмотрению.

В прокуратуре отметили, что «служебная небрежность (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины) – это неисполнение или неподобающее исполнение служебным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжелые последствия. Карается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такового».