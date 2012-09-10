Парк столичной «скорой помощи» будет обновлен на 85%

До конца года парк столичной скорой медицинской помощи будет обновлен на 85%.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, об этом сегодня заявил председатель КГГА Александр Попов во время вручения ключей от новых 17 автомобилей бригадам подстанции скорой медицинской помощи № 15 в Деснянском районе города.

«Важно, что сегодня мы обновляем парк экстренной медицинской помощи на самом современном уровне, пользуясь европейскими стандартами здравоохранения. В этом году мы заменяем 85% автомобилей, еще 15% – в планах следующего года”, - сообщил А.Попов.

Он отметил, что в шесть раз увеличено медикаментозное финансирование. “Так, если раньше на один вызов выделялось около 6 гривень, то теперь – 36. Это и позволило закупить более дорогостоящие медикаменты и оказывать оперативную помощь даже при инсультах и инфарктах», – отметил А.Попов.

Как отмечается в сообщении КГГА, 17 современных карет «скорой» – это вторая партия автомобилей экстренной помощи, которую Киев получает по правительственной программе. Первые 25 карет «скорой» и 2 реанимобиля были переданы городу в июле. В целом, до конца года столица получит 65 единиц современной техники.