В столице пройдет акция «Цени свою жизнь, пройди тест на ВИЧ»

С 11 до 22 сентября на улицах столицы мобильные команды Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом будут проводить тестирование на ВИЧ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, команды в составе медработников, психологов и волонтеров будут тестировать желающих в многолюдных местах – возле крупных торговых центров, возле станций метро и рядом с местами отдыха киевлян в будни с 18.00 до 22.00 и в выходные с 16.00 до 22.00.

Стартует акция 11 сентября с 18.00 до 22.00 в Деснянском районе, на ул. Вершигоры, 1, возле ТЦ «Днепровский».

13 сентября с 18.00 до 22.00 – Святошинский район, бульвар Кольцова 10, напротив рынка «Днепр».

15 сентября с 16.00 до 22.00 – Днепровский район – Труханов остров, площадка возле пешеходного моста.

19 сентября с 18.00 до 22.00 – Подольский район, перекресток улицы Вышгородской, 28/1 и просп. Правды.

21 сентября с 18.00 до 22.00 – Днепровский район, Русановская набережная, возле памятника Николаю Гоголю.

22 сентября с 16.00 до 22.00 – Соломенский район, парк «Отрадный», центральный вход, напротив кинотеатра «Тампере».

Организаторами акции выступили: Киевский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом совместно с неправительственной организацией AIDS Healthcare Foundation и Киевским городским центром социальных служб для семьи.