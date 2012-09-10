В Николаеве 17-летний юноша "заминировал" общежитие

В Николаеве милиция задержала 17-летнего жителя города, который 30 июня сделал ложное сообщение о заминировании общежития.

Как сообщили УНИАН сообщили в группе по связям с общественностью Николаевского управления МВД Украины в Николаевской области, 30 июня около 2-х часов ночи неизвестный позвонил в дежурную часть Николаевского горуправления милиции на спецлинию «102» и сообщил о заминировании общежития по улице Николаевской, 15. Через 20 минут неизвестный совершил повторный звонок, не выдвигая при этом никаких требований.

Указанный район был немедленно оцеплен работниками милиции и МЧС, из общежития эвакуировали всех жителей. На место события прибыли бригады скорой медицинской помощи. Для проведения розыскных работ были задействованы кинологи со служебными собаками.

В результате тщательного обследования здания и прилегающей территории ни одного взрывного устройства обнаружено не было.

8 сентября по подозрению в совершении ложного вызова сотрудники милиции Ленинского райотдела милиции Николаева задержали 17-летнего местного жителя.

Следственным отделением райотдела возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 259 Криминального Кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями).