20-летняя девушка после ссоры с отцом выпрыгнула из шестого этажа

В Горловке Донецкой области 20-летняя девушка после ссоры с отцом выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на шестом этаже.

Как сообщает местный сайт «Горловский медиа портал» молодая девушка попыталась покончить с собой, выпрыгнув из окна квартиры, расположенной на 6 этаже дома по ул. Ленской. Со слов отца пострадавшей, дочь вернулась поздно ночью с прогулки и после ссоры с ним выпрыгнула из окна.

По информации медиков, с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей таза эта девушка была госпитализирована бригадой скорой помощи в реанимационное отделение городской больницы № 2.