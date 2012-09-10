В Киеве агитируют пациентов выбирать "своего" врача

В Киеве новшество: теперь горожан призывают прийти в поликлинику и самостоятельно выбрать себе лечащего врача — такие объявления появились почти на каждом доме. Медики же, словно политики на выборах, агитируют пациентов записаться именно к ним, обещая консультировать даже ночью и выдавать больничные листы без осмотра. Понять их можно: теперь за каждого пациента им доплатят, пишет Сегодня.

Объявления вызвали у горожан недоумение. «Зачем записываться к врачу, если у меня и так есть участковый, к которому мы ходим всей семьей», — возмутился житель ул. Б. Хмельницкого Дмитрий. Некоторые решили, что им придется платить штраф, если не зарегистрируешься.

«Я позвонила в поликлинику. А мне сказали, что это обязательно. И вообще нужно будет платить штраф за неявку», — говорит Дарина с ул. Эрнста. Чиновники успокаивают, мол, эта процедура всего лишь часть медреформы в Киеве, по которой каждый пациент или вся его семья будут закреплены за одним конкретным врачом.

«Это, так сказать выборы врачей. Они проходят до конца сентября, но за неявку «избирателя» никто штрафовать не будет. Если пациенты по какой-то причине не смогут записаться к врачу, они останутся у своих участковых, заявление смогут написать позже», — сказал нам начальник Днепровского районного главка здравоохранения Даниэль Карабаев. Такие «выборы» врачей будут проходить раз в год, и в зависимости от того, сколько насчитают пациентов у одного медика, ему понизят или, наоборот, повысят зарплату. «Для того, чтобы семейный врач получил свою ставку, за ним должно быть закреплено 1,5 тыс. пациентов, а за участковым врачом — 1,8 тыс. пациентов. Ставка будет примерно 6 тыс. грн. Если же к врачу записалось больше пациентов, то он соответственно получит больше, а если меньше, то зарплату урежут», — говорит нам Карабаев.

В погоне за доплатами некоторые медики уже начали агитировать пациентов записываться к ним. «У нас есть один терапевт, который никогда не давал номер мобильного пациентам, а теперь сам звонит своим больным, интересуется их состоянием здоровья и обещает консультировать даже ночью», — рассказывает нам терапевт одной из поликлиник Шевченковского района. «Я слышала, что некоторые врачи обещают людям больничные листы без осмотра», — рассказывает терапевт из поликлиники Соломенского района.

Карабаев говорит, что скоро пациенты смогут выбрать врача, прочитав полное его досье и увидев фотографию: «Мы планируем вывесить в каждой поликлинике информацию с фото о всех участковых врачах, их квалификации, образовании. Тогда люди смогут сделать правильный выбор».