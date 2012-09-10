Харьковщина: мужчина погиб, разбирая боеприпас времен войны
11:24, 10 сентября 2012Новости регионов
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Проводится расследование
В воскресенье в 18.30 недалеко от с. Заводы Изюмского района Харьковская область на берегу реки Северский Донец во время разборки боеприпаса времен Великой Отечественной войны произошел взрыв, в результате которого погиб один человек.
Как сообщает пресс-служба МЧС, по факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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