Киевщина: оперативники уголовного розыска торговали трамадолом

Прокуратура Киевской области совместно с Департаментом внутренней безопасности МВД Украины разоблачила преступную деятельность двух оперуполномоченных работников сектора уголовного розыска территориального подразделения ГУ МВД Украины в Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, злоумышленники в течение продолжительного времени, действуя по предварительному сговору, реализовывали таблетки трамадола. По предварительным данным, им удалось «наторговать» таким образом более 10 тыс. гривен.

В отношении указанных лиц прокуратурой области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 364 УК Украины, то есть незаконное приобретение, перевозка и сбыт наркотических средств, совершенных путем злоупотребления служебным положением работниками правоохранительного органа и превышения служебных полномочий.

По результатам проведенных следственных и оперативных действий один из преступников задержан и в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, другой вор, который скрывается, объявлен в розыск.

Оборотням в погонах грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.