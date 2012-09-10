В Одессе водитель «Мерседеса» застрелил 51-летнего мужчину

В Одессе возле бара на Днепропетровской дороге был убит 51-летний мужчина, вступивший в словесную перепалку с владельцем подъехавашего к заведению автомобиля Mercedes.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области, по словам руководителя ОСО Владимира Шаблиенко, «инцидент случился около 4-х часов утра. На теле убитого обнаружены три ранения от пистолетных пуль, выпущенных 54-летним преступником, скрывшимся на автомобиле с места преступления».

Оставленный им Mercedes найден возле автомойки. Личность подозреваемого в убийстве установлена, добавил В.Шаблиенко.