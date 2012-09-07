В столичном метро пьяный мужчина побил сотрудника милиции

Милиция задержала мужчину, который, находясь в нетрезвом состоянии, на станции столичного метро "Гидропарк" побил сотрудника милиции.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, инцидент произошел 6 сентября вечером. В частности, в 19.20 в дежурную часть Линейного управления в Киевском метрополитене поступило сообщение от инспектора патрульной службы о том, что на станции метрополитена «Гидропарк» был задержан мужчины под хмельком, который на платформе бил ногами в дверь электропоезда, остановившегося на путях.

С целью прекращения правонарушения мужчине было предложено проследовать в комнату милиции, расположенную на платформе станции. Возле двери комнаты милиции пьяный мужчина начал оказывать сопротивление инспектору патрульной службы и нанес ему удар рукой в лицо. Правоохранитель получил телесные повреждения и был доставлен каретой скорой помощи в киевскую больницу скорой медицинской помощи.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Свидетели, которые находились рядом во время инцидента, подтвердили факт причинения телесных повреждений представителю правоохранительных органов во время выполнения им служебных обязанностей.

Как выяснилось, задержанный мужчина, 1978 года рождения, и раньше был судим за нанесение тяжелых телесных повреждений. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за сопротивление работнику правоохранительных органов.