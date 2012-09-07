В Донецке во время брифинга Азарова школьник потерял сознание

В Донецке во время брифинга премьер-министра Николая Азарова, который проходил в новом спортивном комплексе «Петровский», 15-летний школьник потерял сознание и упал.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.Азаров проводил брифинг, а за его спиной фоном стояли одетые в спортивную форму 15-летние подростки из футбольной команды «Орлайн».

По словам мальчиков, их привезли около двух часов назад для участия в торжественной церемонии открытия парка культуры и отдыха им. Петровского и плавательного бассейна после реконструкции. К юноше, который упал, быстро подбежали взрослые, которые находились рядом, в том числе мэр Донецка Александр Лукьянченко, и вывели его на улицу.

Проведение торжеств изначально планировалось на улице в парке, куда было собрано более 100 школьников, в том числе из младших классов. Не смотря на то, что погода с утра в Донецке была холодной и сырой, многие дети были одеты в шорты и футболки. Но неожиданно пошел достаточно сильный дождь и детей вскоре увели, а приветствие премьера перенесли в здание спортивного комплекса.