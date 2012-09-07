В Виннице откроется фотовыставка «Остановим туберкулез»

При поддержке благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» 10 сентября в Виннице откроется фотовыставка художника-документалиста Максима Дондюка «Остановим туберкулез».

Как сообщили УНИАН в фонде Р.Ахметова, в экспозиции представлены фотографии людей, которые излечились от туберкулеза, а также жертв заболевания.

Автор фотографий М.Дондюк больше трех месяцев находился рядом с героями выставки - пациентами тубдиспансеров и закоюченными исправительных колониях Херсона и Донецка.По словам директора Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолия Заболотного, фотовыставка – еще один компонент обширной информационной кампании, которую проводит фонд по профилактике туберкулеза.

"Основная цель наших проектов, направленных на преодоление этого заболевания в стране, это изменение системы здравоохранения, обеспечение лабораторий и тубдиспансеров необходимым оборудованием. Мы хотим объяснить людям, что туберкулезом может заболеть каждый, но это далеко не приговор. При правильном, последовательном и непрерывном лечении его можно преодолеть», - отметил А.Заболотный.

Открытие выставки состоится 10 сентября в 12:00 в Винницкой областной универсальной научной библиотеке им. К.А. Тимирязева по адресу: ул. Соборная, 73.

Выставка продлится с 10 по 24 сентября. Вход свободный.