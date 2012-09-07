65-летняя женщина умерла, отравившись грибами

В Тернопольской области

В Тернопольской области в результате отравления грибами умерла 65-летняя женщина. Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, состояние жительницы села Залесье Монастыриского района резко ухудшилось вчера. После этого соседи вызвали «скорую», которая доставила женщину в реанимационное отделение центральной районной клинической больницы. Медики установили диагноз: «отравление грибами, крайне тяжелое терминальное состояние». Спасти жизнь женщине врачам не удалось.

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