Причиной отравления на Житомирщине стала сальмонелла

Причиной массового отравления в Лугинском районе Житомирской области стала сальмонелла, в районе объявлена чрезвычайная ситуация.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС Украины в Житомирской области, диагноз «сальмонеллез» у госпитализированных людей установлен по результатам бактериологического исследования.

Как сообщила УНИАН начальник отдела работы со СМИ и общественностью теруправления Ирина Романюк, по факту массового заболевания сальмонеллезом МЧС объявило в районе чрезвычайную ситуацию.

Сейчас в инфекционном отделении Лугинской районной больницы остаются 7 больных, в том числе один ребенок.

И.Романюк рассказала также, что специалисты СЭС до сих пор выясняют точную причину отравления жителей Новоград-Волынского района, которые обратились 1-3 сентября в инфекционное отделение Новоград-Волынского горрайонного территориально-медицинского объединения с признаками пищевой токсической инфекции.

Сейчас в инфекционном отделении находятся 3 больных.

Как сообщал УНИАН, с 2 по 4 сентября в инфекционное отделение Лугинской ЦРБ с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 16 жителей Лугинского района, в том числе 3 детей .

1-3 сентября были госпитализированы 13 жителей Новограда-Волынского, в том числе - 2 детей. Предварительная причина отравления - употребление некачественных продуктов питания.