В Крыму объявлено штормовое предупреждение
10:20, 07 сентября 2012Новости регионов
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В Крыму в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение на пятницу, 7 сентября.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крымского управления МЧС, в отдельных районах полуострова пройдут грозы. Непогоду будут сопровождать шквалы до 20 метров в секунду.
При этом в лесах Крыма 7-8 сентября ожидается высокая пожарная опасность.
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