В Мариуполе, выпав из окна 7 этажа, погибла женщина

В Мариуполе Донецкой области женщина выпала из окна квартиры на 7 этаже, от полученных травм она скончалась на месте.

Данную информацию УНИАН подтвердили в Мариупольском городском управлении милиции.

По словам правоохранителей, трагедия произошла вчера вечером, и по предварительным выводам это был факт самоубийства.

В милиции отметили, что по словам родственников погибшей, в тот вечер эта 27-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и сама выбросилась из окна своей квартиры.

Ведется следствие.