В Мариуполе, выпав из окна 7 этажа, погибла женщина
08:26, 07 сентября 2012Новости регионов
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Ведется следствие
В Мариуполе Донецкой области женщина выпала из окна квартиры на 7 этаже, от полученных травм она скончалась на месте.
Данную информацию УНИАН подтвердили в Мариупольском городском управлении милиции.
По словам правоохранителей, трагедия произошла вчера вечером, и по предварительным выводам это был факт самоубийства.
В милиции отметили, что по словам родственников погибшей, в тот вечер эта 27-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и сама выбросилась из окна своей квартиры.
Ведется следствие.
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