В Тернополе на вокзале обнаружили артснаряд
14:15, 06 сентября 2012Новости регионов
0
...времен Второй мировой войны
В Тернополе на железнодорожном вокзале во время ремонта пути обнаружили артиллерийский снаряд.
Как сообщили УНИАН в центре пропаганды Тернопольского областного управления МЧС Украины, сообщение от железнодорожников о выявлении взрывоопасного предмета в оперативно-диспетчерскую службу поступило вчера после обеда.
На место вызова прибыли специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Территориального управления МЧС в Тернопольской области. Обследовав территорию, они изъяли артиллерийский снаряд калибра 76 мм времен Второй мировой войны.
Движение поездов через станцию Тернополь в связи с обнаруженим снаряда на останавливали.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter