В Тернополе на вокзале обнаружили артснаряд

В Тернополе на железнодорожном вокзале во время ремонта пути обнаружили артиллерийский снаряд.

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды Тернопольского областного управления МЧС Украины, сообщение от железнодорожников о выявлении взрывоопасного предмета в оперативно-диспетчерскую службу поступило вчера после обеда.

На место вызова прибыли специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Территориального управления МЧС в Тернопольской области. Обследовав территорию, они изъяли артиллерийский снаряд калибра 76 мм времен Второй мировой войны.

Движение поездов через станцию Тернополь в связи с обнаруженим снаряда на останавливали.