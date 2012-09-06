Задержан киевлянин, который «заминировал» Майдан

Правоохранители задержали 34-летнего киевлянина, который в июне осуществил ложное сообщения о заложении взрывчатки на Майдане Незалежности и на Крещатике.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерство внутренних дел Украины, принятыми мерами установлено, что эти безосновательные сообщения он осуществил из хулиганских побуждений.

Как сообщал УНИАН, 13 июня на территории официальной фан-зоны Евро-2012 в Киеве были усилены меры безопасности в связи с анонимными сообщениями о заминировании Крещатика и Майдана Незалежности без конкретного адреса.