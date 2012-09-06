Луганщина: восстановлено водоснабжение 10 городов

Компания «Лугансквода» вечером 5 сентября полностью восстановила водоснабжение 10 городов после аварии на магистральном водоводе диаметром 1200 мм, подающем воду от Западной Фильтровальной станции (ЗФС) на юг и запад Луганской области.

Как сообщила УНИАН пресс-службы компании, вечером среды ремонтные бригады провели работы в сжатые сроки, обеспечив привлечение дополнительных людей и техники. На данный момент вода подается в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, утром 5 сентября «Лугансквода» сократила на 20-30% подачу воды в Перевальске, Алчевске, Первомайске, Попасной, Стаханове, Брянке, Красном Луче, Антраците, Артемовске и Зоринске.