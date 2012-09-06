Взрыв в доме в Харькове обошелся в 18 млн. грн

Общая сумма ущерба от взрыва в жилом доме в Харькове, по предварительным расчетам, составляет 18 млн. 120 тыс. грн.

Об этом сегодня сообщил заместитель городского председателя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Парамонов на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает сайт Харьковского городского совета.

Сумму ущерба рассчитал ЧАО «Харьковский СтройНИИпроект». При расчете использовались данные, которые предоставила заместитель городского председателя по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

В сумму входят расходы на реконструкцию дома и благоустройство территории, затраты на проживание, питание жителей, перевозки их личных вещей.

Как сообщил А.Парамонов, точную сумму ущерба обнародуют завтра.

Сегодня во время заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о предоставлении этой чрезвычайной ситуации регионального статуса.

Предоставление такого статуса дало комиссии возможность принять обращение к Кабинету министров Украины о предоставлении материальной помощи на устранение последствий взрыва. Планируется, что обращения передадут премьер-министру Николаю Азарову в рамках его поездки в Харьков 6 сентября.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в 10.30 в Харькове в девятиэтажном доме на ул. Петра Слинько в квартире на третьем этаже произошел взрыв, по предварительным данным, бытового газа. Вследствие взрыва пострадали пять человек. Из дома было эвакуированы почти 50 чел.

По данным городского совета, на сегодняшний день все жители поврежденного дома получили материальную помощь в размере 1 тыс. грн на каждого члена семьи. На данный момент 20 семей (64 чел.) расселили в три гостиницы и общежитие КП «Харьковгорлифт».