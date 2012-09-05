В аэропорту Донецка во вторник в багаже гражданки Греции обнаружили радиоактивные предметы.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Эдуард Никитенко, 4 сентября в международном авиационном пункте пропуска «Донецк-аэропорт» пограничники предотвратили попытку незаконного перемещения через границу радиоактивных предметов.

«При оформлении рейса Донецк - Салоники при проверке багажа пассажиров сработала система радиационного контроля. При осмотре личных вещей было установлено, что радиационный прибор сработал на авиационные часы и высотомер, находившиеся в багаже 48-летней гражданки Греции», - сказал Э. Никитенко.

По его словам, владелица вещей рассказала, что приборы с военного самолета были найдены ее сыном в гараже покойного отца и взяты с собой в путешествие в качестве сувениров.

Главным специалистом Государственной экологической инспекции в Донецкой области по факту превышения установленных норм МЭД (мощности эквивалентной дозы) был составлен протокол радиационного обследования. Радиоактивные предметы были изъяты с целью дальнейшей передачи представителям Главного управления МЧС Украины в Донецкой области для утилизации.