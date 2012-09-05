В Донецкой области стартует проект по созданию больницы скорой помощи

В Донецкой области стартует масштабный проект по созданию областной больницы скорой медицинской помощи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления информационной политики и по вопросам прессы Донецкой облгосадминистрации, проект предполагает государственно-частное партнёрство, взаимодействие органов власти с благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины».

Создана рабочая группа, в которую вошли представители облгосадминистрации, облсовета, фонда «Развитие Украины», а также эксперты-медики.

Сегодня в ходе рабочего совещания по вопросу строительства больницы скорой помощи председатель Донецкой ОГА Андрей Шишацкий подчеркнул: чтобы внедрить оптимальную для области модель, прежде всего, необходимо привлечь квалифицированных специалистов, изучить лучшие мировые практики.

В свою очередь, заместитель главы ОГА Елена Петряева отметила, что профильные специалисты провели анализ обращений жителей области по предоставлению скорой медицинской помощи.

«Концентрация в одном месте - в специализированой больнице - тех служб, на которые приходится выполнение наибольшего количества экстренных медицинских вмешательств, позволит улучшить качество и доступность скорой медпомощи. Каждое направление медпомощи будет охвачено своим функциональным подразделением. «Скорые» своевременно будут прибывать по вызову во все населенные пункты региона», - сказала Е.Петряева.

Проект находится на стадии разработки концепта больницы, согласования строительной площадки и предпроектных проработок, а реализовать его планируют в 2014 году, отметили в Донецкой ОГА.