В Белой Церкви открыли Межрайонный центр гемодиализа

В городе Белая Церковь Киевской области открыли обновленный Межрайонный центр гемодиализа на 20 мест, который сможет обслуживать около 150 пациентов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской облгосадминистрации, центр открыт на базе Белоцерковской городской больницы №2. Мощности центра позволяют обеспечить лечением потребности жителей десяти южных районов области.

Другие районы обслуживаются на базе Киевской областной и Васильковской районной больниц.

Для открытия обновленного отделения в больнице отремонтировали помещение и завезли еще 10 аппаратов «искусственной почки», каждый из которых стоит около 20 тыс. евро. Оборудование будет работать в 3-4 смены. На базе нового медицинского заведения жители Киевской области круглосуточно будут получать бесплатную медицинскую помощь. Себестоимость одной процедуры составляет 1,2 тыс. грн. При этом для нормальной жизнедеятельности пациент должен ее проходить один раз в три дня.

«За последние два года в Киевской области мы открыли 38 новых и обновленных медицинских заведений. Это последовательный шаг власти, которая заботится о благосостоянии людей и социальном благополучии каждого. Создание центра гемодиализа в Белой Церкви позволяет обеспечить всех жителей Киевской области с проблемой почечной недостаточности необходимым медицинским лечением», – заявил на открытии центра председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий Присяжнюк.