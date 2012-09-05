Житомирщина: с кишечной инфекцией госпитализированы 16 людей

В Лугинском районе Житомирской области с кишечной инфекцией госпитализированы 16 человек, в том числе 3 детей.

Как сообщила УНИАН начальник отдела работы со СМИ и общественностью территориального управления МЧС Украины в Житомирской области Ирина Романюк, «на протяжении 2-4 сентября в инфекционное отделение Лугинской центральной районной больницы с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция» госпитализированы 16 жителей Лугинского района, в том числе 3 детей в возрасте 4, 5 и 10 лет. Состояние больных - средней тяжести».

И.Романюк рассказала, что 2 сентября в частном доме в селе Заричка Лугинского района праздновали свадьбу, на которой присутствовали 90 человек.

Предварительная причина заболевания людей - употребление некачественных продуктов питания.

Работниками областной СЭС проводятся лабораторные исследования относительно установления причины отравления людей. Результаты исследований будут установлены до конца дня 5 сентября.