В Киеве откроют музей, где можно создать торнадо и молнии
09:21, 05 сентября 2012Новости регионов
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Будут экспонаты по анатомии, биологии, химии
В конце сентября в Киеве на Подоле откроется необычный музей популярной науки и техники.
Как сообщает газета «Сегодня» (№ 197 от 5 сентября), на трех этажах здания разместятся экспонаты из разных областей - химии, физики, анатомии, акустики, механики, биологии, астрономии, логики. При этом все экспонаты можно будет потрогать.
Планируется, что специально обученный человек в музее будет показывать школьникам и студентам любые опыты. К примеру, можно будет проверить на электропроводность предметы, запустить облако в потолок, самому создать молнию или посмотреть, как зарождается торнадо.
Также дети смогут побывать в настоящей кабине пожарной машины и побродить по лабиринту.
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