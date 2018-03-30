Мамы все чаще отказываются от здоровых младенцев

Маленькие Наташенька и Саша находятся в первом отделении городской детской больницы им. Резника в Одессе, потому что на днях мамы отказались от них прямо в роддоме. Едва успев привыкнуть к рукам заботливых медсестер, эти детишки вскоре покинут больницу в парке Шевченко и отправятся в один из четырех Домов малютки Одессы или Одесской области. В этом году только из этой больницы в Дом малютки попало уже более тридцати младенцев, от которых отказались мамы.

Сейчас в первом отделении больницы им. Резника находится трое детей, от которых отказались родители, поступившие из 4-го, областного и 1-го роддомов. Дети-отказники появляются в нашем обществе по разным причинам. Не всегда это банальное нежелание матери растить своего кровного, но, безусловно, частое. Реже встречаются случаи, когда у ребенка, например, признаки болезни Дауна или вич-инфицирование (мам таких детей называют "социальными мамами"). Из одесских родильных домов такие новорожденные поступают в детские отделения, что на Слободке и в парке Шевченко. В зависимости от своего состояния здоровья они проводят в больнице от двух до четырех недель и лишь потом попадают в Дома малютки, где будут находиться до усыновления или максимум до 4,5 года. Потом - детдом и судьба сироты.

ДИНАСТИЯ СИРОТ

Часто бывает так, что из роддома в больницу ребенок поступает с мамой, а отсюда уже она убегает. Особенно это характерно для деток с небольшим весом. "Здоровых деток у нас не бывает, у нас же отделение новорожденных и недоношенных детей, — объяснила нам завотделением Валентина Кобыливская. — Вот сейчас самый маленький среди отказных деток - весом 1 кг 700 граммов. Возраст мамы, бросающей ребенка, не всегда играет роль. Есть 15-летние, которые забирают малыша и растят его, а есть 30-летние, которые рожают третьего или четвертого и оставляют его здесь. И так с частотой в один-два года. У нас, например, сейчас двое детей из так называемых династий. И оба они третьи из отказных у своих мам". На вопрос: а как вы относитесь к таким мамам? — Валентина Ивановна ответила: "Честнее оставить ребенка в роддоме сразу, чем так, как поступают многие после указа о выплате государственных денег: забирают детей, а после бросают их на улице".

За 9 месяцев этого года в 7-м роддоме от деток отказались лишь две мамаши, в областном, куда часто поступают женщины из районных центров и сел Одесской области, — 16. Однако часто случается так, что женщина не отказывается от ребенка в роддоме, а бросает его уже в больнице, после того как получит материальную помощь.

ИМЕНА "ПРИДУМЫВАЮТ" ЮРИСТЫ

"Имя и фамилию ребенка регистрирует в ЗАГСе юрист роддома, но если к нашим дверям приносят подкидышей, то мы оформляем их со своим юристом и просим назвать детей теми именами, которыми их звал персонал нашей больницы, — говорит завотделением горбольницы Елена Стречень. — Обычно к нам поступают дети только с выпиской из роддома, за это время юрист регистрирует и подает в райадминистрацию документы, где уже указываются имя, отчество и фамилия. Конечно, бывает, что сестры, сильно полюбив ребенка, сами дают ему имя, но почти всегда на малыша приходят документы из администрации, где имя указано совершенно другое. Их называет государство, ведь никому они больше не нужны".

Елена Стречень, завотделением №1 ГДБ им. Б.Я. Резника:

За 9 месяцев этого года в наше отделение поступило 11 маленьких деток, от которых отказались мамы. Эта цифра немного меньше, чем за такой же период прошлого года. На мой взгляд, причиной тому так или иначе стала материальная помощь от государства, которую мамы стремятся получить. Некоторые неблагополучные не отказываются от ребенка в роддоме, а забирают его и получают деньги. Вопрос: что они делают с ним потом?

Когда мама пишет отказ (если она его пишет), его регистрирует юрист роддома, все документы на ребенка поступают в райадминистрацию того района, в котором находится роддом. Там отдел опеки выносит решение о гособеспечении этого ребенка, после роддома он поступает к нам, а затем мы получаем путевку, направляющую его в Дом малютки: в 1-й в Маячном переулке или в 3-й на поселке Котовского, могут также направить и в Дома малютки в Измаиле или Белгороде-Днестровском.

Татьяна Мирза, Сегодня