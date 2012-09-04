Запорожье получило 3,375 млн грн на борьбу с чумой

Запорожская область получила 3,375 млн грн. на профилактику и борьбу с африканской чумой свиней на территории области.

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам прессы и информации Запорожской ОГА, «правительство выделило 3,375 млн. грн. на мероприятия, направленные на профилактику и борьбу с африканской чумой свиней на территории региона».

По данным управления, еще 400 тыс. грн на данные цели будет выделено из областного бюджета.

«Средства будут направлены на выплату компенсации населению за изъятых животных на территории 10-километровой зоны отчуждения», - сообщили в управлении.

По данным Запорожской ОГА, мясо изъятых в зоне отчуждения животных будет переработано на консервы или вареную колбасу.

Как сообщал УНИАН, в селе Камышеватка Приморского района Запорожской области 30 июля зарегистрировано заболевание свиней африканской чумой (АЧС). Вероятным источником инфекции мог быть завоз отдыхающими из Российской Федерации возбудителя болезни с пищевыми продуктами животного происхождения.

В очаге возникновения болезни осуществляются оперативные ветеринарно-санитарные мероприятия.

Жителям Запорожской области, в хозяйствах которых поголовье свиней было уничтожено в связи выявлением в регионе африканской чумы, со 2 августа начали выплачивать компенсации за убитый скот.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье свиней, которые заболели, погибает.