В Харькове произошел взрыв в девятиэтажке

В Харькове из девятиэтажного жилого дома, в котором сегодня произошел взрыв, эвакуировали около 50 человек.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН помощник начальника Главного территориального управления МЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.

По его словам, сейчас на месте происшествия работают работники МЧС, сотрудники правоохранительных органов, аварийные бригады газовой, энергетической служб, коммунальщики, проектные службы. Возгорание, которое возникло в результате взрыва, к этому времен и ликвидировано.

И.Лупандин сообщил, что в доме по улице Петра Слинько, 2-а в результате взрыва была повреждена внешняя стена и обвалились перекрытия в квартире на третьем этаже, где был эпицентр взрыва.

И.Лупандин также отметил, что пока рано говорить о причинах взрыва и о том, есть ли пострадавшие.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 10:45 в одной из квартир на третьем этаже девятиэтажного жилого дома по улице Петра Слинько, 2а произошел взрыв.