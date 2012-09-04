Женщина похитила из больницы 3-месячного ребенка

В Закарпатской области вчера, 3 сентября, 36-летняя женщина похитила трехмесячного ребенка из детского отделения Свалявской центральной районной больницы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь прокурора Закарпатской области Виктория Попович.

По ее словам, вчера, 3 сентября, около 19 часов из палаты детского отделения Свалявской центральной районной больницы 36-летняя женщина похитила трехмесячного мальчика.

Как уточняют в прокуратуре, от этого ребенка отказалась родная мать и, по решению органа опеки и попечительства, малыш был доставлен в Свалявскую ЦРБ для прохождения медицинского обследования.

По сообщению пресс-службы, ребенок был из неблагополучной многодетной семьи.

Женщину, которая похитила трехмесячного младенца, правоохранители нашли в тот же день около полуночи. «Выяснилось, что она жительница соседней Ивано-Франковской области, а малыша, как сама объяснила, похитила, потому что очень хочет иметь детей, однако, по состоянию здоровья, не способна родить», - уточнила В.Попович.

Сейчас, по данным пресс-службы прокуратуры, ребенка вернули в детское отделение районной больницы, а похитительницу задержали.

В отношении женщины, по данным пресс-службы прокуратуры Закарпатской области, возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 146 УК Украины по факту похищения малолетнего ребенка.

Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание за указанное преступление в виде ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет.