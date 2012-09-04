В Черном море в Крыму произошло три землетрясения

Интенсивность подземных толчков на побережье составила менее 0,5 балла, пишет Сегодня.

В период с 24 по 31 августа текущего года крымская сеть станций зарегистрировала три слабых местных землетрясения, очаги которых находились в море, вблизи Южного берега Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского комитета АРК по строительству и архитектуре.

Магнитуды землетрясений – менее 1, интенсивность на побережье – менее 0,5 балла. В ближней зоне зарегистрировано 2 землетрясения: в Западной Турции и Румынии. Расчетная интенсивность в эпицентральной зоне не превысила 3-4 балла.

Аномалий в деформационных полях, указывающих на подготовку сильного землетрясения в Крыму, не выявлено.