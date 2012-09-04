Житомирщина: водитель грузовика сбил двухлетнюю девочку
10:46, 04 сентября 2012Новости регионов
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С тяжелыми травмами в больнице
Вчера, 3 сентября, около 19.30 в Коростышеве на улице Ленина 57-летний местный житель за рулем автомобиля ЗИЛ сбил двухлетнюю девочку, которая внезапно выбежала на проездную часть дороги.
Как рассказал УНИАН руководитель пресс-службы областного ГАИ Николай Яцкевич, в результате этой аварии девочка получила серьезные повреждения и была доставлена в одну из больниц области, где и находится сейчас.
По этому факту правоохранительные органы проводят проверку.
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