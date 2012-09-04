В Харькове 4-летнего мальчика искусала собака.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харькова со ссылкой на прокурора Киевского района города Владимира Куприянова.

По его информации, инцидент произошел 2 сентября. Ребенка искусала собака, выскочившая с территории домовладения на улицу за своим хозяином, который вышел выбрасывать мусор.

Мальчик 2008 года рождения с рваными ранами левого бедра доставлен в Харьковскую областную детскую клиническую больницу. После оказания неотложной медицинской помощи родители забрали ребенка домой.

Киевский райотдел милиции начал проверку обстоятельств травмирования ребенка. Прокуратура держит ход проверки на контроле.