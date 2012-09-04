В Харькове 4-летнего мальчика искусала собака
09:24, 04 сентября 2012Новости регионов
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Рваные раны левого бедра
В Харькове 4-летнего мальчика искусала собака.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харькова со ссылкой на прокурора Киевского района города Владимира Куприянова.
По его информации, инцидент произошел 2 сентября. Ребенка искусала собака, выскочившая с территории домовладения на улицу за своим хозяином, который вышел выбрасывать мусор.
Мальчик 2008 года рождения с рваными ранами левого бедра доставлен в Харьковскую областную детскую клиническую больницу. После оказания неотложной медицинской помощи родители забрали ребенка домой.
Киевский райотдел милиции начал проверку обстоятельств травмирования ребенка. Прокуратура держит ход проверки на контроле.
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