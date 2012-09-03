В Горловке мужчина из ружья застрелил приятеля

В Горловке Донецкой области 56-летний мужчина из охотничьего ружья застрелил приятеля и пришел с повинной в милицию.

Как сообщили в пресс-службе Горловского управления милиции, на прошлой неделе со станции «скорой помощи» в милицию поступило сообщение о том, что в больницу доставлен 40-летний житель Горловки, с огнестрельным ранением брюшной полости. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь пациенту не удалось, и мужчина через несколько часов скончался не приходя в сознание.

По словам правоохранителей, подозреваемый в убийстве этого мужчины добровольно пришел в милицию и написал явку с повинной, а также сдал ружье, на которое у него не было разрешения на хранение.

Милиция установила, что в ходе застолья между мужчинами вспыхнул конфликт, в результате чего старший из них сходил домой, принес охотничье ружье и выстрелил оппоненту в живот.

В настоящее время 56-летний подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного задержания г. Горловка, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Ведется следствие.