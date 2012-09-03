Винниччина: медведь травмировал работника зоопарка

Житель села Хижинцы Винницкого района, работник местного зоопарка, госпитализирован из-за травм, нанесенных медведем во время его кормления.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ТУ МЧС в Винницкой области, 2 сентября на мужчину во время утреннего кормления напал медведь. Зверь травмировал работнику зоопарка левую ногу. 55-летний пострадавший каретой скорой помощи был доставлен в Винницкую городскую клиническую больницу скорой помощи.

В больнице скорой помощи медики поставили пострадавшему диагноз «рваная рана мягких тканей нижней левой конечности».

На данное время пострадавший находится в реанимационном отделении больницы, ему проведена ампутация левой ноги. Врачи оценивают его состояние, как тяжелое. Подробности выясняются.