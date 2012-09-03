Житомирщина: грибами отравилась 23-летняя женщина

30 августа в селе Бараши Емильчинского района Житомирской области в результате отравления грибами умерла 23-летняя женщина, сообщили сегодня УНИАН в Территориальном управлении МЧС Украины в Житомирской области.

Кроме того, 31 августа в реанимационное отделение Андрушевской больницы с диагнозом "отравление грибами" была госпитализирована 18-летняя девушка - жительница поселка Червоное. Пострадавшая до сих пор находится в больнице, медики борются за ее жизнь.