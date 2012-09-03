В Черкасской области из-за бешенства погибла корова

В Черкасской области в СООО «Богодуховское» села Богодуховка Чернобаевского района вследствие бешенства погибла корова.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, Черкасской региональной лабораторией ветеринарной медицины установлено, что животное погибло из-за бешенства. Для оказания помощи уточняется количество людей, которые контактировали с больным бешенством животным в селе. Службами ветеринарной медицины и СЭС проведены профилактические мероприятия и карантинные ограничения.