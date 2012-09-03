В Черкасской области из-за бешенства погибла корова
16:10, 03 сентября 2012Новости регионов
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Проведена профилактика
В Черкасской области в СООО «Богодуховское» села Богодуховка Чернобаевского района вследствие бешенства погибла корова.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, Черкасской региональной лабораторией ветеринарной медицины установлено, что животное погибло из-за бешенства. Для оказания помощи уточняется количество людей, которые контактировали с больным бешенством животным в селе. Службами ветеринарной медицины и СЭС проведены профилактические мероприятия и карантинные ограничения.
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