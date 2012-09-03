Житомирщина: из-за токсической инфекции госпитализированы 13 людей

В Новограде-Волынском Житомирской области из-за пищевой токсической инфекции госпитализированы 13 человек, в том числе 2 детей.

Как сообщил УНИАН работник пресс-службы Территориального управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей Уланов, на протяжении 1-3 сентября 2012 года в инфекционное отделение Новоград-Волынского горрайонного территориального медицинского объединения с предварительным диагнозом "пищевая токсическая инфекция" госпитализированы 13 жителей Новоград-Волынского, в том числе 2 детей в возрасте от 4 до 8 лет. Состояние больных средней тяжести.

С.Уланов объяснил, что 31 июля в частном доме праздновалось дня рожденья хозяина, на котором присутствовали 20 гостей. Предварительной причиной заболевания пострадавших является употребление некачественных продуктов питания, которые были закуплены в одном из местных магазинов и на городском рынке.

Работники районной СЭС проводят лабораторные исследования для установления окончательной причины отравления людей. Результаты исследований будут определены 4 сентября.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, прокуратурой Житомирской области дано поручение уполномоченным органам государственного контроля провести проверку по факту пищевого отравления, которое произошло в городе Новограде-Волынском в эти выходные.