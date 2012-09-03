Крым с начала года посетили 5 млн туристов

Крым с начала этого года посетили около 5 млн туристов, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Об этом сообщает пресс-служба Совета министров Крыма.

По сообщению пресс-службы, во время аппаратного совещания в понедельник крымский премьер Анатолий Могилев заявил, что в регионе необходимо усовершенствовать механизм взимания туристического сбора и что пропорционально с ростом потока курортников должны увеличиваться поступления налогов в бюджеты.

«Рост турпотока — это дополнительная нагрузка на медицину, коммунальную сферу, дорожную инфраструктуру, поэтому польза для Крыма должна исчисляться исходя не из миллионов туристов, а из того, какие доходы от сферы курортов поступили в бюджеты. Это те деньги, которые расходуются на поддержку и развитие инфраструктуры Крыма», – сказал А.Могилев.

В свою очередь министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев заявил, что, по данным соцопроса, около 80% отдохнувших на полуострове туристов хотели бы вернуться на крымские курорты еще раз.

«В конце августа, когда туристы покидают Крым, мы опросили порядка 5 тысяч человек и узнали их впечатления об отдыхе. Подавляющее большинство хотели бы вернуться в Крым еще раз», - сказал А.Лиев.

Как сообщал УНИАН, крымские власти рассчитывают на приезд около 6 миллионов туристов в 2012 году.

