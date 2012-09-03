В Одессе открылся филиал Центра реабилитации детей

Суворовский филиал Центра реабилитации детей с психофизическими недостатками им. Януша Корчака открылся сегодня в Одессе на улице Академика Сахарова.

Как сообщили УНИАН в Управлении здравоохранения Одесской облгосадминистрации, ежедневно в новом медучреждении детям в возрасте от 3 до 18 лет будут предоставлять услуги по психофизической коррекции и социальной адаптации: 50 пациентов будут принимать процедуры непосредственно в филиале Центра реабилитации, а еще 50 проходить амбулаторное лечение.

Как уточнил первый заместитель главы Суворовской райадминистрации Одессы Роман Скомороха, «в учреждении функционируют физиотерапевтический и сенсорный кабинеты, оснащенные современным специальным оборудованием и диагностической аппаратурой, а также зал лечебной физкультуры. Рядом – спальные помещения для детей и комната для родителей. На цокольном этаже расположены прачечная, пищеблок и другие хозяйственные помещения».

В текущем году на создание Центра реабилитации детей израсходовано из горбюджета 1 млн. грн, поскольку каркас 2-этажного здания был возведен раньше, но из-за нехватки бюджетных средств строительный объект был «заморожен».

В Центр реабилитации детей перепрофилировали помещение недостроенного детского садика, которое стояло "замороженным" с 2005 года. На достройку и перепрофилирование учреждения за два года было потрачено более 1 млн. грн. бюджетных средств.

Справка УНИАН. Одесский городской Центр реабилитации детей с психофизическими недостатками им. Януша Корчака функционирует с 2001 года и специализируется на реабилитации детей с нарушениями психофизического развития (инвалиды I и II группы, в том числе ДЦП). Уникальное учреждение ежегодно оказывает медицинскую помощь около 500-м пациентам в возрасте от 3 до 18 лет.

По словам директора Департамента труда и социальной политики Одесского горсовета Елены Китайской, всего в Одессе около 2 тыс. детей, которые в связи с особенностями физического развития не имеют возможности получить образование и трудовые навыки. Центр был создан для того, чтобы дать возможность социализироваться детям-инвалидам.